Сегодня производители предлагают огромный выбор промышленного майонеза. Под красивой упаковкой часто скрывается не просто вкусная эмульсия из яиц и подсолнечного масла, а целый список консервантов, не очень полезных для здоровья. Если вы любите майонез, приготовьте домашний по рецепту участника шоу Нового канала "Адская кухня" Равшана Хамидова. Для приготовления домашнего майонеза вам понадобятся: 1 желток 1 столовая ложка лимонного сока 1 чайная ложка горчицы 1 г соли 1 г сахара 200 мл подсолнечного маслаПроцесс приготовления полезного майонеза Перед тем как вынуть желток, обязательно хорошо помойте яйцо под проточной водой. Затем отделите желток и поместите в емкость, где будете сбивать майонез. Лимонный сок доведите до кипения. Влейте в желток, интенсивно взбивая венчиком. Кислую среду сока и его высокая температура обезвредят желток. Добавьте горчицу. Перемешайте и остудите смесь. Добавьте соль и сахар. Затем влейте тонкой струйкой ледяное подсолнечное масло. Взбейте все. Сбивать нужно очень интенсивно, потому что майонез – это не соус, а стабильная эмульсия. "Поскольку базовый майонез готовится на сыром желтке, учтите, что его нельзя давать детям. Также домашний майонез нужно употреблять свежим. Хранить его можно в холодильнике не более трех дней в закрытом герметичном контейнере", — говорит повар. Напомним, что недавно Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака.