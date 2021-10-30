Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter. Это произошло после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшим в акваторию Черного моря 30 октября", — говорится в сообщении. Отметим, что американский эсминец отправился в Черное море для совместных учений с партнерами по НАТО. "USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север в Черное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе!" – сообщали ранее в США.