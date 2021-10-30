Седьмой выпуск "Холостячки 2" со Златой Огневич был щедрым на страсти, ревности и романтике. Так, участники вместе с певицей отправились в солнечную Одессу и поселились в одном доме. На этот раз Злата среди всех мужчин выделила стоматолога Романа Васильева – она поселила мужчину на том же этаже, где разместилась сама, и предложила ему пойти на индивидуальное свидание. По иронии судьбы, именно оно и стало для Романа роковым – он покинул шоу. На пост-шоу "Как выйти замуж" на СТБ он признался, какие эмоции испытал после ухода из проекта. Да, Роман и Злата отправилась на свидание. Муж предложил холостячке прокатиться на лошадях вдоль берега, но эта идея ее не слишком вдохновила. Роман решил уговорить певицу, что вызвало у нее раздражение. Именно это и стало причиной радикального решения Златы. На Церемонии Роз она отметила, что Роман ждет идеальности и от других, но она такой себя не считает и никогда не будет. С этими словами Злата простилась с участником.

Роман и Злата в Одессе отправились на свидание (фото: instagram.com/holostyakstb) "Есть небольшая горечь, осадок от того, что сближение не привело к построению более глубоких чувств", – признался Роман. Он ответил на упреки в перфекционизме и идеальности. "Когда мое поведение где-то сдержанно, где-то воспитанное трактуется как идеальное, это видение людей. Я вел себя так, как веду в повседневной жизни. Я не пытаюсь кому-то доказать", — рассказал Роман. Кроме того, в студии программы показали момент, который вырезали из эфира по просьбе мужчины.

Роман покинул проект после свидания со Златой в Одессе (фото: instagram.com/holostyakstb) Так, участники проекта предложили Злате сыграть в бутылочку по желанию. Роману эта идея показалась инфантильной. "Бутылька, серьезно? В 15 лет играют, крутят. Но по 30 лет всем. Ну, есть голова на плечах?" — отреагировал на предложение соперников он. Но все же согласился. По иронии судьбы, выбор пал именно на Романа, А Злата поставила перед ним задачу – встать на четвереньки и полаять. Нехотя он согласился. Позже Роман признался, что чувствовал себя дискомфортно и считал такую задачу неуместной. Напомним, что ранее экс-участник "Холостячки 2" Роман Васильев рассказал о переломном моменте в своей жизни.