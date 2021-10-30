Сегодня, 30 октября, туман накроет большинству северных, центральных и восточных областей. Такая погода продержится в регионах в течение суток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В частности, синоптики предупреждают украинцев об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности – желтый). Туманы сегодня продержатся в следующих областях: Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская. В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток. Напомним, сегодня по всей территории Украины будет без осадков. Температура воздуха днем местами достигнет +18 градусов.