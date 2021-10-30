В Запорожье 1-летний мальчик-сирота попал в больницу. Отмечается, что он находится в палате и постоянно плачет. Об этом на своей странице в Instagram рассказал активист Андрей (prana 108). По его словам, ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он все время один, полураздетый и постоянно плачет. "Какой-то трэш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ковидном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он — сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", — сообщила свидетельница. Известно, что малыша зовут Андрей и няни при ребенке нет, поскольку его обнаружили на улице и он еще нигде официально неоформлен. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение распространенное Андрей (@prana.108) В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них есть другие обязанности. Первое, что сделать, это взять его к себе в палату. Как можно так просто закрыть дверь, где так разрывается малыш; К сожалению, так и есть. Никто не приставлен к таким детям. У медсестер еще полное отделение больных, за которыми необходим уход и лечение, и они по возможности приходят, кормят, моют и переодевают. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглосуточно; Медперсонал выполняет свою работу, за работу няне им доплачивать никто не будет! Проблема в государстве, поскольку должны быть специально обучены няне; Бедное солнышко. Сердце сжимается от такого видео. Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасают тяжелую роженицу, у которой рак и коронавирус. Также мы писали, что под Запорожьем больных COVID-19 лечат хирурги, педиатры и гинекологи.