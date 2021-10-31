"Красная" зона карантина стала самой большой в Украине. А в "желтой" зоне осталось только два региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. "Красная" зона В этой зоне находится 15 областей : Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская. Ограничение "красной" зоны. Запрещается работа: заведений общепита (кроме доставки и на вынос); ТРЦ и других развлекательных заведений; учебных заведений, кроме начальных школ и детсадов; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; заведений культуры, кроме культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки. Исключение : если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь негативный тест на коронавирус — ограничения не действуют. "Оранжевая" зона В этой зоне 8 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев. "Желтая" зона В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.