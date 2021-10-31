Учитель физкультуры из Запорожья показал своим примером, что "невозможно – возможно". 26-летний Стас Скочко поразил украинцев невероятными трюками, от которых кровь стынет в жилах, ведь кажется, что в любой момент парень может сильно травмироваться. Показывать свою сверхчеловеческую силу молодой человек пришел на шоу "Украина имеет талант" 2021 года. Учитель физкультуры из запорожской школы надувал и лопал грелки, сгибал арматуру, ломал шеей толстые деревянные палки. А для финального номера он лег на гвозди, а сверху на парня встала Ксения Мишина. Но это еще не все. Парня с двух сторон как сэндвич – со спины и груди уложили досками с набитыми гвоздями. Сверху помощник положил на него цементный блок и бил его молотом, а Стас в это время еще и надувал грелку, пока она не лопнет.

Фото: Стас Скочко поразил украинцев с трудом (пресс-служба) Трюки для своего экстремального силового шоу Стас придумывает сам. Его кумиры – Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. С 15 лет парень начал ходить в спортзал, чтобы добиться идеального тела. А недавно он попал в Книгу рекордов Украины, надув резиновую грелку до разрыва в стойке на руках. Смотрите видео ниже, на что способно человеческое тело. Отметим, что обновленное шоу "Украина обладает талантом" вернулось на телеэкраны после четырех лет перерыва. В эфире показали уже два выпуска, в которых талантливые украинцы всех возрастов показывают свои умения во всевозможных жанрах. Шоу выходит в субботу в 18:00 на канале СТБ. Ранее мы писали, что 12-летний украинец поразил всех, исполнив знаменитую песню из "Пятого элемента".