Многим знакома такая проблема, когда передние пряди остановились на одной длине, истончились и выбиваются из общей массы волос. Бьюти-блогер Екатерина Коцемир рассказала в Instagram, почему так происходит и дала советы, как укрепить и отрастить эту часть волос. Из-за чего это происходит? Генетическая изюминка. В височной и теменной зоне, как правило, растут более тонкие волосы, чем основная масса волос. ⠀ Осветление волос. Если вы годами осветляете волосы, то истончение волос, особенно в височной зоне и зоне челки не избежать. Неправильный уход после окрашивания тоже играет злую шутку с волосами. ⠀ Внешние воздействия . Больше всего во время мытья и укладки достается передним прядям. Мы чаще их трогаем, когда расчесываем. Больше всего проводим утюгом или феном, когда укладываем волосы. У кого-то и вовсе есть нелепая привычка «крутить прядь волос в руке», когда нервничаешь. Банальная причина – ломкость . Из-за всех перечисленных факторов выше кончики не выдерживают и обламываются. Что делать? Попытаться снизить агрессивное воздействие на передние пряди (поменьше трогать волосы, не проводить по 10 раз щипцами по одной и той же пряди во время укладки).

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀ Во время мытья осторожно промывайте волосы, не спутывайте хаотическими движениями, когда наносите шампунь. Бережно распутывайте волосы руками после мытья. При использовании стимулирующего тоника больше внимания уделяйте проблемной височной зоне. То же самое касается и массажа кожи головы. Обязательно наносите маски и любой другой уход на передние пряди, не оставляйте волосы голыми. Отступайте 3-5 см от корней, чтобы нанести маску или кондиционер. бережно расчесывайте и распутывайте волосы, не рвите их расческой. Сначала распутайте волосы руками, затем расческой. Помните, что расчесывание начинаем всегда снизу, аккуратно продвигаясь вверх.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀ Следите за молниями на верхней одежде. Чаще молния зажевывает волосы и достается именно передним прядям волос – отсюда проблема ломкости и сечения. Напомним, ранее бьюти-блогер рассказала, как правильно ухаживать за осветленными волосами.