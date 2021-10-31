Седьмой выпуск "Холостячки 2" со Златой Огневич показался щедрым на страсти, романтику, ревность и неожиданности. В этот раз участники вместе с певицей отправились в Одессу, где и проходили свидание. На двойном свидании артистки с Олегом Плахотнюком и Дмитрием Шевченко не обошлось без эксцессов – скутер одного из участников сломался, однако другие не заметили этого и просто бросили его в море. На своей странице в Instagram Олег прокомментировал неудачное для него свидание и высказал все, что думает о "конкуренте". Для начала мужчина рассказал, что же произошло во время "морского" свидания. "Не о дружбе пост. Хочу поделиться своим мнением о событии и услышать ваше, которое уверен будет для меня ценным. Напомню в двух словах — на свидании у меня сломался водный скутер, и я остался один в открытом море (берег в принципе было видно, но где-то далеко), а Дима со Златой помчались на место нашего свидания за Черноморск.По договору, через половину пути, Злата должна была пересесть ко мне, это было наше с Димой джентльменское соглашение, и в принципе на "начале своей поломки" я не сильно переживал, думал, сейчас они увидят, что я отстал – и вернутся за мной… но проходит 20.. 30 мин, час – а за мной никто и не собирается возвращаться. Вот тут я почувствовал себя "лишним на этом празднике жизни ", – поделился Плахотнюк.

Олег Плахотнюк эмоционально рассказал о неудачном двойном свидании с Огневичем (фото: instagram.com/superolegodessa) По его словам, от такого поведения конкурента ему стало больно и неприятно, ведь он совсем этого не ожидал. Олег считает, что нужно сохранять порядочность в любых ситуациях. ⠀"Мне просто стало больно… от того, как можно ошибаться в людях, особенно которым доверяешь, ну и позиционирующих себя "равными пацанами". Многие мои конкуренты спекулируют фразами , типа "Я не дружбу пришел строить, а отношения", встречный вопрос — А человеком порядочным ты не хочешь остаться? Вопрос не в дружбе, а чисто человеческих качествах, присущих каждому настоящему мужчине, но это не о моем "напарнике" на свидании" , – эмоционально поделился участник проекта. Плахотнюк отметил, что по его мнению, Дмитрий был бы очень рад, если бы он и вовсе выбыл из борьбы за сердце Златы. .Я уверен, что не дай бог, я бы не смог продолжить участие в проекте, он был бы несказанно рад. Но, люди… порядочность никто не отменял. Проект закончится, а ВАМ с этим жить до конца", — подытожил Олег .

Олег Плахотнюк подверг критике поведение конкурента по "Холостячке 2" Дмитрия Шевченко во время свидания (фото: instagram.com/superolegodessa) К слову, на церемонии роз и Олег и Дмитрий получили бутоньерку, а шоу покинул Роман Васильев. Напомним, ранее участник "Холостячки 2" Олег Плахотнюк проговорился, какие на самом деле отношения у "Холостяка 11" Заливако и Богдан.