Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала результаты местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ЦИК. В Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, набравший 55,5% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов. "Грузинская мечта" опередила соперников в Тбилиси, Кутаисе, Батуми, Поти и Руставе. В едином Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава. Отметим, лидеры ЕНД заявили, что не признают результаты второго тура местных выборов, поскольку их якобы сфальсифицировали власти.