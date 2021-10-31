В автобусе, следовавшем из Полтавы в Киев, разгорелся скандал из-за проверки COVID-сертификатов. Полиция решила остановить транспорт фактически "среди поля", чтобы проверить, есть ли у всех пассажиров соответствующие документы, но сделать "копам" это не дали. Об этом сообщил Telegram-канал Pavlovsky News. Когда правоохранители решили устроить своего рода облаву, пассажиры стали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса. Водитель также вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где сказано, что без причины останавливать транспорт они не имеют права. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время. В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан список карантинных ограничений и правил. В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не у присутствующих в автобусе людей. Чем закончился инцидент – не сообщается. Киев с 1 ноября переходит в красную зону В Киевском метрополитене уже сделали заявление о колоссальном штрафе для нарушителей – от 17 тысяч гривен. "С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение — от 17 тыс. грн", — говорится в публикации. Отметим, что в постановлении Кабмина говорится, что сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд. Ранее мы писали, что пассажир показал, как без COVID-сертификата попасть на поезд. Он утверждает, что с сотрудниками Укрзализныци "договориться можно".