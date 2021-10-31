43-летняя Ани Лорак сейчас наслаждается морским отдыхом, с удовольствием демонстрируя фото с курортов. Звезда, судя по реальным фото, ни в чем себе не отказывает, из-за чего ее фигура слегка уплыла. Чтобы скрыть результаты продуктивного отпуска, Каролина прибегает к уловкам — фотошопит свои снимки. Но внимательный глаз корреспондентов может разглядеть подвох на видео и фото с Instagram звезды. Да, она недавно побывала в лакшере-отеле Дубая (ОАЭ), откуда выложила фото и видео из бассейна. Простое сравнение скрин из видео и опубликованного фото говорит, что рельефы Каролине приходится дорисовывать.

Фото: Ани Лорак показала свою реальную фигуру (instagram.com/anilorak) А вот скрины из Instagram-сторез еще более красноречиво демонстрируют, что фигура Ани Лорак уже перешла в разряд плюс-сайз. На кадрах счастливая певица показывает аппетитные формы.

Скрин: настоящая фигура Ани Лорак в купальнике (instagram.com/anilorak) Может, Каролине уже пора перестать обманывать поклонников и себя саму, признать, что она "за бодипозитив" и показывать свои реальные фото? Отметим, что Ани Лорак не в первый раз попадается на ретуши своих фото. Недавно тайну неидеальной фигуры Каролины издал ее же друг Филипп Киркоров, опубликовав в своей институции снимок артистки без отделки.