Витамин С называют практически панацеей многих заболеваний. Ученые и медики признают, что витамин С действительно необходим организму. Но насколько правдива информация об этом витамине? Медик назвала пять главных мифов о витамине С, которым давно пора перестать верить. Об этом говорится в материале Medikforum. Миф 1. Витамин С можно получить только из еды Нет, витамин С содержится во многих продуктах, но не все они доступны в разные сезоны. Тем более съедать ежедневно необходимое количество фруктов и овощей для восполнения суточной дозы этого витамина не так-то просто. Витамин С также доступен в комплексах или по отдельности – его любят дети. Его выпускают в разных формах – таблетки, капсулы, леденцы и желейные пастилки. Миф 2. Витамин С может накапливаться в организме Люди уверены, что могут есть цитрусовые килограммами или пропить курс витаминов и этого должно хватить надолго. К сожалению, это не так. Витамин С быстро растворяется в жидкостях и выводится быстро из организма в процессе обмена веществ. Но эта проблема решается легко – рацион должен быть сбалансированным, а при необходимости, например, осенью, заполнить витамин С можно с помощью фруктов и курса витаминов. Миф 3. Витамин С разрушает зубную эмаль Витамин С содержится во многих цитрусовых, а эти фрукты обладают высокой кислотностью и действительно могут влиять на состояние эмали зубов. Но для разрушительных действий такой кислоты нужно каждый день, в течение многих месяцев, пить каждое утро лимонный сок. При таком заполнении витамина С эмаль может потемнеть, окисляться или подвергаться эрозии. Однако в таких количествах люди цитрусовые обычно не употребляют. А от периодического употребления фруктов и витаминов в форме пастилок, леденцов или капсул – вреда для эмали не будет. Миф 4. Витамин С защищает от коронавируса Медики утверждают, что для работы иммунной системы витамины действительно нужны, в том числе и витамин С. Но с вирусами организм справляется путем выработки антител для отдельной угрозы. Отдельно витамин С не может задать программу для организма и создать для него антитела. Но в целом витамин С помогает сделать иммунную защиту крепче, от любых воздействий. Исследования показывают, что витамин С способен также снизить тяжесть и длительность симптомов простуды. Миф 5. Чем больше витамина С – тем лучше Считается, что много витамина С не бывает. Но это не совсем так. Есть суточная дозировка витамина С для каждого возраста и массы тела. Для ребенка до 6 лет суточная доза – 50 мг в сутки. Для подростка – 75 мг, для взрослого – до 100-120 мг в сутки. Превышение этой дозы на 10-20 мг вреда точно не причинит. А вот применение витамина С в чрезмерных количествах может привести к нарушению работы слизистых пищеварительного тракта и к расстройству пищеварения. Порог токсичности у витамина С для человека – 15000 мг. Напомним, ранее мы писали о том, что названы "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться. А также мы рассказывали о том, что врач развенчал главный миф о витаминах и микроэлементах.