Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко проведет следующий поединок. Он состоится в декабре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на промоутерскую компанию TopRank. Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми пройдет 11 декабря в Нью-Йорке . Данный поединок будет для украинского боксера вторым после поражения Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко одержал победу над Масаоши Накатани. После боя с Комми у Ломаченко появится возможность на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса в стычке с Джорджем Камбососом. Что известно о Комми 34-летний комми провел в профессиональном боксе 33 поединка, завоевал 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу.