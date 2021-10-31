В Донецком пограничном отряде провели полевые занятия по узкопрофильным специалистам боевой направленности. Военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС. Основной составляющей занятий были обучающие стрельбы. Цель – усовершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих. По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Пограничники отработали тактические эпизоды боевого внедрения с выполнением упражнений стрельб. Фото: на востоке прошли боевые учения со стрельбами из систем ПВО (facebook.com/pressjfo.news) Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.