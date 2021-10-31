Танцы со звездами сезона 2021 года с каждой неделей все ближе к финальным выпускам. В девятом эфире 31 октября за кубок главного танцевального шоу страны сразятся шесть звезд и их опытные партнеры. Но возможности у них неравные – говорят эксперты. Кому дают меньше шансов продолжить участие в проекте и порадовать зрителей новыми па — читайте ниже в нашем материале. По прогнозу одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить танцевать дальше у актера Константина Войтенко, а на втором месте среди претендентов на вылет — певец MELOVIN. Рейтинг звезд выглядит так: Константин Войтенко 7.00 MELOVIN 6.00 Александра Зарицкая 5.00 Артур Логай 5.00 Дмитрий Каднай 4.00 Ольга Харлан 2.00Кто уже покинул проект В прошлом эфире неожиданно для многих поклонников шоу, его покинула пара, которую уже определили в фавориты — Евгения Власова и ее партнер Макс Леонов. Не удалось продолжить участие в "Танцах" артистам Джамали, Lida Lee, Фаготу, актеру-стриптизеру Алексею Суровцеву, каратисту Станиславу Горуни, а также юмористам Александре Машлятине, Ивану Люленову и Анастасии Оруджевой. Последняя покинула проект из-за серьезной травмы – разрыв связи. На паркет 31 октября выйдут шесть пар: Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук MELOVIN и Ели Отметим, что, несмотря на хороший прогноз на победу в шоу, его в прошлом эфире покинула певица Евгения Власова.