Задача не из простых: что приготовить на ужин к приходу гостей или чем обрадовать родных на выходных, чтобы было вкусно, полезно, питательно? Нутрициолог Анна Макарова предложила свой вариант, она поделилась в своем Instagram рецептом тартара из авокадо с креветками. Я всегда – за простые блюда из ингредиентов с высокой питательной ценностью. Поэтому мой выбор – тартар из авокадо с креветками.

Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25) Авокадо и креветки – отличная пара с гармоничным вкусом. И уж если налегать на жиры, то исключительно полезны: 10 из 15 г жирных кислот в авокадо являются мононенасыщенными. Кроме того, авокадо является источником клетчатки, витаминов группы В, К и Е, магния. А в сочетании с полноценным белком (креветками), томатами и зеленью делает это блюдо сбалансированным. Калорийность "На 100 г-196 ккал" белки-9 г жиры – 16,2 г углеводы-3,5 г Омолаживает и укрепляет: нутрициолог назвала одно незаменимое растение для женщин Тартар из авокадо с креветками: пошаговый рецепт Нам понадобится: спелый авокадо – 1 шт., лайм (можно заметить на лимон) – 1/2 шт., креветки (можно заменить на крабовое мясо или крабовые палочки) – 150 г, вяленые томаты (или свежие помидоры, например 2- 3 шт., черри) — 15 г, оливковое масло — 1-2 ст. л., кинза (или петрушка) – 1-2 веточки, соль, перец, специи – по вкусу. Приготовление: Замороженные креветки залить крутым кипятком, добавить специи по вкусу и оставить на пять минут, затем очистить. Можно взять уже готовые в рассоле. Разрезать на две половинки авокадо, удалить косточку, ложкой отделить мякоть от кожуры и порезать маленькими кубиками. Щедро сбрызнуть соком лайма.

Авокадо, помидоры, лимон – полезно и просто (фото: pexels.com) Вяленые томаты мелко нарезать (из свежих удалить кожуру и слить лишнюю жидкость). Отправить в авокадо. Приправить солью, перцем и оливковым маслом, добавить измельченную кинзу (или петрушку), все перемешать – тартар готов! Как подавать: на тарелку порционно выложить тартар, сверху выложить креветки, чуть-чуть поперчить и посыпав любимыми специями. Будьте здоровы и никогда не голодайте! Ранее нутрициолог назвала неожиданное средство, способное избавить от отеков и целлюлита.