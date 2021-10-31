С понедельника, 1 ноября, школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение. Такое решение приняла региональная комиссия по ТЕБ и ЧС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА. "Учитывая усложнение эпидемической ситуации на территории Черновицкой области и с учетом обсуждения, Комиссия решила: Департаменту образования и науки облгосадминистрации сообщить руководителям заведений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября 2021 года", — говорится в опубликованном. протоколе комиссии. При этом областная комиссия запретила очную работу и заведений внешкольного образования, а также художественного и спортивного направления всех форм собственности. Они должны работать дистанционно с 1 ноября две следующие недели. Напомним, ранее заместитель городского головы Черновцов Юрий Лесюк заявил, что школы Черновцов продолжат работу в очном режиме.