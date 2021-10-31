В Латвии мужчина, нарушивший комендантский час, при попытке скрыться от правоохранителей взорвал автомобиль. В результате инцидента пострадали полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Латвии. "Около 1:00, проводя проверку дома в Галгаусском муниципалитете Гулбени, сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции заметили автомобиль Volkswagen. Сотрудники правоохранительных органов включили проблесковые маячки и остановили автомобиль для проверки причин, по которым человек находится вне своего места жительства во время действия ", – говорится в сообщении. Когда правоохранители подошли к автомобилю для проверки документов, водитель дал им документы не выходя из машины, но затем неожиданно закрыл окно и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, находившийся в автомобиле. В результате мощного взрыва двух полицейских отбросило от машины, а самого водителя выбросило из автомобиля. "Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в машину полиции, попытался угнать ее и начать движение. Один из полицейских, получивший незначительные травмы в результате взрыва, заметил ситуацию и немедленно бросился ее остановить", — говорится в сообщении. Злоумышленник напал на полицейского, а также попытался отобрать у него табельное оружие, — в результате завязалась потасовка между полицейским и мужчиной. Через некоторое время правоохранителям удалось задержать мужчину. Женщина-полицейская была доставлена в медицинское учреждение в Риге с серьезными травмами. Другой сотрудник правоохранительных органов получил менее серьезные телесные повреждения. Задержанному мужчине не понадобилась медицинская помощь. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, и будет принято решение о применении меры пресечения.