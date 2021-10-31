Медики тщательно изучили данные о перенесенном коронавирусе у детей в возрасте от 5 до 17 лет. Они обнаружили, что дети также испытывают "постковидный синдром", проявляющийся в тревожности, быстрой утомляемости и головных болях. Новое исследование о "постковидном синдроме" у детей и подростков опубликовали на портале medrxiv.org. Исследование было проведено учеными из Германии. Они изучили данные почти 12 тысяч детей, переболевших коронавирусом в разных формах. На данный момент, это исследование является самым масштабным. Как отмечают медики, у детей в течение нескольких недель или месяцев после болезни наблюдаются следующие симптомы "постковидного синдрома": Усталость и быстрая утомляемость Одышка Проблемы со сном Нарушение памяти Нарушение концентрации внимания "К наиболее частым проявлениям постковидного синдрома у детей относятся усталость, тревожность, депрессия, головная боль и боли в животе, а также соматические расстройства", — отмечают ученые. Кроме того, исследователи обнаружили, что у детей последствия после перенесенного коронавируса чаще всего затрагивают нервную систему и психику. Дети, перенесшие коронавирус в тяжелой форме, имеют дополнительные риски. В последнее время врачи стали фиксировать случаи развития диабета после заболевания. У некоторых подростков чаще случались обмороки и головокружение. Еще два осложнения встречаются реже – это разные артриты и синдром Рейно (болезнь холодных рук, при которой у пациента возникают боли или онемение в конечностях). Раньше синдром Рейно диагностировали только у пациентов старше 30 лет. Как отметили ученые, новое исследование имеет пока статус предыдущего и ждет его обсуждения в медицинском сообществе. Однако уже сейчас становится понятно, что последствия коронавируса у детей не менее серьезные, чем у взрослых. Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал симптомы коронавируса штамма Дельта плюс. А также мы рассказывали о том, что нужно знать о вакцинации в Украине и как быстро привиться.