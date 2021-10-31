Популярная украинская певица Надя Дорофеева снялась для ноябрьского выпуска Vogue Украина в эффектных образах и даже топлесс, а также откровенно рассказала о своих комплексах. Артистка призналась в интервью изданию, что когда была участницей группы "Время и Стекло", постоянно носила мешковатую одежду, чтобы скрыть свою худобу. Кроме того, Надя долго стеснялась своей небольшой груди. "Я специально одевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я думала, что у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так глупо!" – рассказала 31-летняя певица. Также Дорофеева отметила, что только в 28 лет поняла, что ей нечего стыдиться и у нее хороший бюст. Звезда отметила, что нужно принимать себя любой, и ей нравятся современные тенденции в этом направлении. "Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно себя принимать. Хочется сказать, что растяжки – это нормально; комплексовать из-за своей худобы – нормально; стесняться высокого роста – нормально. Хочется говорить о это. Стесняешься своей худощавостью? Не надо! Носи модные пиджаки! Будь яркой и не обращай внимания, что кто-то подумает о тебе", — говорит Надя.

Надя Дорофеева разговорилась о комплексах (фото:vogue.ua) Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала поклонникам, что ее утомляет и выбивает из колеи.