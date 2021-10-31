В одном из магазинов в Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца. Его уже задержали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции. Это произошло в субботу, 30 октября, около 6 утра на территории Таврического микрорайона. Около 05:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны, поскольку в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал возврата якобы невозвращенных денег. Когда к месту вызова подъехал наряд УПО, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. В ходе переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские разоружили его и задержали. Нападающим оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранения. Задержанному объявлено о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст. 296 УКУ) и захвате заложников (ч. 2 ст. 147 УКУ).