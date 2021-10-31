Запорожье вводит ограничения на проезд в транспорте С 1 ноября можно будет пользоваться общественным транспортом только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал секретаря горсовета Анатолия Куртева. Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС. Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина. "Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививках одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", — написал он. Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам младше 18 лет.