Власти Амстердама запретили открывать новые отели в городе. Решение принято ради комфорта жителей столицы Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание nos.nl. Сообщается, что четыре года назад было определено несколько районов, в которых было запрещено открывать новые отели, но теперь запрет распространяется почти на весь город. Это означает конец планам строительства 20 000 новых гостиничных номеров. Издание отмечает, что многие дома и здания в Амстердаме находятся на земле, за которую нужно платить аренду. Если объекту недвижимости дается новое целевое назначение, то владелец должен обратиться в муниципалитет, чтобы скорректировать договоренности в контракте. Ранее местные власти давали разрешение на размещение гостиниц, если в плане зонирования было место для этого, но теперь могут отказать в интересах качества жизни местных жителей. Теперь размещение гостиниц будет здороваться только в тех районах, которые находятся на стадии строительства. В этом случае отели должны иметь уникальную концепцию и отвечать строгим требованиям в области привлечения соседей. Кроме того, муниципалитет Амстердама хочет ужесточить другие правила. Например, с апреля вступили в силу новые правила в отношении амстердамцев, сдающих жилье через Airbnb — теперь они должны официально зарегистрироваться. Из-за этого требования за полгода количество мест размещений в Амстердаме из-за Airbnb резко упало с более чем 16 000 до 3 000. Напомним, ранее сообщалось, что Израиль открылся для иностранных туристов, РБК-Украина расписала условия и правила въезда.