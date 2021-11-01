В понедельник, 1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четырежды нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, кафиры вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вблизи Новолуганского. Они обстреливали украинские позиции четырежды. Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность. "Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении. Напомним, за минувшие сутки, 31 октября, боевики 14 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил боевую травму.