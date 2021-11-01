В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на ближайшие дни — ситуацию изменит циклон.

Синоптики говорят, что 2 ноября во многих областях изменится погода — будет облачно и влажно.

Циклон уже этой ночью накроет юг, а завтра днем начнет перемещение по территории Украины. При этом надолго он не задержится — со второй половины недели стартует потепление, осадки прекратятся.

2-3 ноября ожидается небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На юге, в центре, и на востоке умеренные дожди.

4 ноября будет уже преимущественно без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 0-7 градусов тепла, днем 8-14 градусов тепла. На юге, западе 13-18 тепла. В Карпатах ночью морозы до 5 градусов, днем максимум 8 тепла.

5 ноября на западе, севере страны, а также в Винницкой области местами дождливо, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-12 градусов тепла, днем 13-19 тепла.

Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова озвучила свой прогноз погоды на ноябрь. По ее словам, старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой «плюс». Погода в Украине в ноябре не предвещает аномалий — температура воздуха и количество осадков будут в пределах нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.