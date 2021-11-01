В государственном бюджете 2021 года достаточно средств на выплату субсидий в этом году, а также для проведения первых платежей в начале следующего года.

Об этом Министерство социальной политики сообщило в своем Facebook.

«Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен. Более 3 млрд гривен из этих средств пойдет на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года, пока будут разрабатываться порядки финансирования социальных программ, утверждаться справки и сметы на 2022 год», — заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, учтено, что на 50% объемов увеличится использование отдельных коммунальных услуг в регионах в «красных» карантинных зонах. Субсидия назначена уже более 2,5 миллионам домохозяйств, из которых автоматически — почти двум миллионам.

«В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около трех миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра», — сказал Музыченко.

Ведомство также прогнозирует, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 годов составит от 2 до 5 тысяч гривен.



В правила назначения субсидий внесены изменения, которые лишат некоторые категории украинцев права получать выплаты.

В Украине начинается отопительный сезон — тепло сначала подают на социальные объекты. До конца отопительного сезона украинцы могут рассчитывать на получение субсидий.