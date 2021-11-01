Ситуация с COVID-19 в Одессе продолжает оставаться критической — в больницах, которые принимают больных не хватает кислорода. Еще на прошлой неделе мы рассказывали, как врачи всю ночь перевозили пациентов из одного корпуса больницы в другой, поскольку кислорода уже не было.

В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского горсовета директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сообщил, что утром в городскую инфекционную больницу завезли 2 тонны кислорода, также доставка ожидается в еще три медучреждения — но этого хватит ненадолго.

Никогосян добавил, что 1 ноября в инфекционной больнице города было меньше 4 тонн кислорода, при этом только вчера в одном медучреждении израсходовали 1,3 тонны.

Он сообщил, что из Курахово в Одессу едет машина с 18 тоннами. Но машина будет в городе минимум через 12 часов, а кислород нужен сейчас.

По его словам, город просит предоставить хоть 2 тонны кислорода припортового завода: «Без него нам до вечера не хватит».

