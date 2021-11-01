Любая зависимость – это вред для государства. Особенно когда речь идет о энергетической зависимости. О том, как с ней бороться, в колонке для РБК-Украина рассказывает министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Отечественная система жилищно-коммунального хозяйства со всеми ее недостатками досталась нам в наследство от Советского Союза: энергоемкие коммуникации, неутепленные "панельки" и "хрущевки". И пока газ некоторое время стоил "копейки" — система ЖКХ продолжала теплиться. Но вечно такая ситуация продолжаться не могла. Россия превратила газ в инструмент политического давления и откровенного шантажа, причем как нашей страны, так и Европы. В результате технических манипуляций Кремль довел цену на газ в ЕС до исторического максимума, а высокая цена в ЕС автоматически означает рост цены и в Украине. Так что складывается парадоксальная ситуация. Наша страна с начала российской агрессии на Востоке не покупает российский газ, однако все равно находится в энергетической зависимости от "Газпрома". В этом году колоссальный скачок цен не ударит по бюджету граждан. Успешный меморандум Правительства с тепловиками, мэрами и поставщиками призван пройти отопительный сезон без стрессовых ситуаций для населения и бюджетных учреждений. Цены на тепло для украинцев расти не должны. Однако всем очевидно, что мировая ситуация все равно влияет на наше государство. Поэтому нужно как можно быстрее реализовывать комплексные решения по борьбе с энергозависимостью в каждом обществе. Один из них — максимальная энергоэффективность. Государство активно работает над развитием этого направления. В частности, недавно Верховная Рада Украины приняла проект закона №4507 об энергетической эффективности. Это дает предпосылки для развития сферы энергосбережения и внедряет регуляторные инструменты и механизмы эффективной поддержки отрасли. Энергоэффективность как украинский тренд Энергоэффективность – вызов для всего мира, и мы также должны его принять. Почему это важно? Ибо именно такой приоритет позволяет решить сразу несколько проблем: Экологическую – из-за уменьшения количества выбросов в атмосферу. Финансовую — из-за сбережений средств государственного бюджета и уменьшения энергопотребления. Политическую — из-за достижения энергетической независимости. Каждое здание в стране — будь то бюджетное учреждение или частный дом — должно стать энергосберегающими уже в ближайшей перспективе. Сегодня Украина потребляет примерно на 30% больше энергоресурсов, чем другие европейские страны. Виновны в этом устаревший жилищный фонд, неэффективные админздания и энергозатратные коммуникации. Поэтому в следующие несколько лет приоритетом правительства должны стать меры по энергоэффективности и термомодернизации. Возможности и инструменты Основным инструментом для термомодернизации жилья в Украине создан государством " Фонд энергоэффективности" . В настоящее время этот орган является основным долгосрочным инструментом, через программу "Энергодом" предоставляет грантовые средства для комплексных технических решений термомодернизации зданий. Основные объекты для финансовой поддержки – ОСМД. Они получают возмещение затрат на энергомодернизацию в размере до 70% на работы, материалы и оборудование. Сотни домов уже прошли путь частичной или комплексной термомодернизации благодаря поддержке Фонда. К примеру, ОСМД "Возрождение 10А" в Луцке, где комплексная термомодернизация дома обеспечила уменьшение стоимости отопления почти вдвое. Ежегодно жильцы этого дома будут экономить 177,3 тыс. кВт∙ч или 281,7 тыс. грн. Или же ОСМД "Липы 4" в городе Львов — здесь был низкий уровень тепла в квартирах, хотя дома всего 30 лет. Сотрудничество с Фондом энергоэффективности позволило осуществить комплекс мер, благодаря которым изменился класс энергоэффективности жилья. Уже в этот отопительный сезон жители ОСМД достигнут экономии тепла в размере 50% и, соответственно, такой же экономии в платежках за отопление. Возможности есть, ими просто нужно воспользоваться. Такие примеры вдохновляют и мотивируют, поэтому в сентябре правительство приняло решение об увеличении уставного капитала Фонда до более чем 2,8 млрд грн. В июле парламент ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, который предоставит кредит в 300 млн евро на мероприятия по комплексной термомодернизации общественных зданий. Это — минимум тысяча объектов, в перечень которых войдут заведения образовательной и социальной инфраструктуры — детские сады, школы, больницы и т.д. Также подписаны дополнительные соглашения с ЕИБ и фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Документ предусматривает предоставление Украине гранта на сумму 4 млн. евро и грантовую техническую помощь в размере 4 млн. евро. В то же время идет работа по усовершенствованию нормативно-правовой базы. В частности, ожидается рассмотрение проекта постановления энергетического менеджмента и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины. Эти документы значительно интенсифицируют процесс термомодернизации в стране и станут очередным шагом к энергетической независимости. От газовой иглы к энергетической независимости Ведущие страны мира давно избрали курс на уменьшение энергопотребления, минимизацию использования углеводородов и максимальное увеличение мощностей возобновляемой энергетики. Наша страна также не должна стоять в стороне от этого процесса. В кратчайшие сроки должны решить ключевые задачи — термомодернизировать устаревший жилищный фонд, максимально снизив потребление голубого топлива и взять курс на энергетическую независимость. События последних десяти лет отчетливо демонстрируют нам негативную тенденцию манипуляций и энергетического шантажа по отношению к нашей стране. Дальнейшее нахождение в энергозависимости от действий страны-агрессора может дорого стоить нам. Именно поэтому стратегическим решением последующих нескольких лет должна стать полная энергомодернизация страны и выход на энергетическую самодостаточность. Энергоэффективность – это прививка против газовой зависимости. Инвестируя в энергосбережение сегодня, мы обеспечиваем нашей стране стабильное завтра.