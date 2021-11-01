Курс доллара на межбанке в продаже 1 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,32 гривен за доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,47 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3000 – 26,3200 грн/доллар, евро 30,4632 – 30,4759 грн/евро, российский рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 29 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2500 – 26,2700 грн/доллар, евро 30,5083 – 30,5315 грн/евро, российский рубль 0,3713 – 0,3719 грн/рубль. Курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.