Украинская певица Нина Матвиенко развелась со своим мужем Петром Гончаром. Артистка попросила его переехать жить на дачу под Киевом после 50 лет супружеской жизни и почти перестала с ним общаться. Об этом легендарная украинская артистка рассказала в программе "Позаочі". 74-летняя Нина Матвиенко сообщила, что больше не живет с отцом своих троих детей, художником Петром Гончаром. Пара в 2021 году отпраздновала 50-летие супружеской жизни – золотую свадьбу. Однако между ними нет тепла и душевного общения, и Нина Матвиенко решила расстаться с мужем. "Я его попросила покинуть меня. Он считал, что он еще имеет свою жизнь, которую выбрал. Не было никакого скандала, ничего. Здесь было понимание, что от него уже никакой пользы в доме. Как из козла молока. Я сказала: "Говори людям, что я плохая, или что-нибудь такое. Говори, что хочешь". Но все говорят, что он меня покинул", – поделилась Нина Митрофановна. Она отметила, что этот вопрос не является для нее болезненным и она устала обеспечивать мужа и всю семью. За все годы супружеской жизни она никогда не упрекала мужа в том, что является кормилицей семьи. Но она устала тянуть все на себе. "Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем она на старость еще? У него никогда не было средств. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина, потому что отец был украинским патриотом , собирал иконы, хотя и был коммунистом, у него забрали партийный билет. И уже сыну не было дороги из-за того, что произошло с отцом", — добавила Матвиенко. Как отмечает украинская звезда, они с мужем никогда не ссорились и для нее много лет счастьем было то, что у нее есть муж и дети. Однако мужчина не всегда ее поддерживал. "Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а он убегает из дома, догоняет меня и говорит: "Я тоже не буду с детьми сидеть. Они больны, так что ты сиди с ними". Поэтому я 16 лет была невыездной за границу… потому что я не пришла на этот концерт. Меня сдали", — призналась Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко развелась с мужем после 50 лет брака Напомним, ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко рассказала о реакции своей звездной матери на ее беременность в 16 лет.