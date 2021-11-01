В Харькове прошли выборы мэра города. Явка избирателей была низкой и составила 28%, также появились результаты экзит-поллов. Что известно о результатах выборов в Харькове в материале РБК-Украина. Низкая явка Явка на внеочередных выборах Харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность – 1.1%), сообщили в организации "ОПОРА". В 2015 году на местных выборах по состоянию на данный момент явка составляла 45,5% избирателей. Результаты экзит-полов По данным опроса Центра "Социальный мониторинг", за Игоря Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Михаила Добкина – 27,6%. Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин – 24,5%. Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года . Если они совпадут с данными экзит-поллов, то второй тур на выборах не потребуется и Терехов, набравший более 50% голосов, станет мэром Харькова. Нарушения Полиция Харьковской области зарегистрировала 45 уведомлений о нарушении избирательного законодательства. Было открыто одно уголовное производство по факту возможного подлога избирательных документов. Один человек привлечен к административной ответственности. Полицейские составили протокол в отношении 53-летнего харьковчанина, получившего бюллетень для голосования и, не заходя в кабину, порвал его и бросил в урну для голосования. На одном из участков зафиксирована фотография бюллетеня. Информация о событиях внесена в Единый реестр заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводится проверка. Однако выборы прошли спокойно, в Харькове во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено , сообщили в полиции.