Украинцы могут найти достойную работу, не покидая страны и не становясь заробитчанами в Польше. Механики, трактористы, операторы агротехнических машин — эти профессии сейчас на подъеме, ведь в стране работает рынок земли. Лидером в сфере предоставления услуг по обработке почвы является компания Крафтмаер (Kraftmeier). Что говорят сотрудники о работе в фирме Крафтмаер?

Важно то, что компания официально трудоустраивает своих сотрудников, есть система стажировок, зарплата выплачивается регулярно и без задержек, обновляется парк техники.

Вот только несколько отзывов о работе сотрудников Крафтмаер:

Василий:

“Работаю больше года.Есть отпускные и больничные, что есть редкостью в наше время, так как во многих компаниях, где работал ранее — все было за свой счет. Также из плюсов — есть на базе бесплатное питание обедами, что при сегодняшних ценах на продукты для меня — хорошая экономия”.

Николай

“Работаю механиком в этой фирме. Оформили официально после стажировки где-то через полтора месяца. Зарплату выплачивают регулярно, кормят бесплатно на базе”.

Виктор