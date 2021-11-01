Между Мукачево и Будапештом снова будет курсировать поезд №33/34. Он выйдет на маршрут уже завтра, 2 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Укрзализныця". Рейс будет курсировать через Чоп и Захонь. Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37 . В обратном направлении из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и в Мукачево будет прибывать в 15:30 . Билеты доступны, однако приобрести их можно только в кассах вокзалов. Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование поезда Киев-Варшава.