Сегодня, 1 ноября, с переходом к "красной" зоне в Киеве начались, в частности, проверки ковид-документов в общественном транспорте. Уже с утра у пассажиров начали проверять наличие COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Какая ситуация в наземном транспорте В частности, рейды проверяют документы у граждан посредством сканирования QR-кодов. Пассажиры предъявляют COVID-сертификаты как в цифровом варианте, так и в бумажном. Ситуация в метро По состоянию на 07:00 проверок документов-ковидов в столичной подземке не наблюдалось. Однако позже, ближе к 09:00, первые рейды уже начали работать и в метро. Как работает транспорт Маршрутки в Киеве вышли на рейсы в обычном режиме. В салоне гораздо больше людей, чем сидячих мест. Многие пассажиры даже не одевают защитные маски. На пути следования от вокзала до Подола по маршруту 302 наш корреспондент не встретил ни одной рейдовой группы.

Фото: проверка COVID-сертификатов в транспорте Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)