«Укрзалізниця» показала 5 новых купейных вагонов, которые заказали у «Крюковского вагоностроительного завода». Они были куплена за счет государственного бюджета.
Фото опубликованы на официальном канале УЗ в Telegram.
В вагонах есть:
- розетки с USB-портами;
- держатели для стаканов на столиках;
- энергосберегающее освещение;
- кнопки вызова проводника во всех купе и туалетах;
- кулеры с горячей и холодной водой;
- купе оборудованы системой сигнализации – на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника;
- отсутствуют нижние ларцы, то есть под полками больше места для багажа;
- кондиционеры;
- вакуумные туалеты;
- стол для пеленания;
- обшивка полок изготовлена из износостойких материалов;
- в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания.
«Укрзализныця» закупила сиденья для туалетов в вагонах по цене 10 тысяч гривен и кнопки для смыва воды почти по 7 тысяч.
«Укрзализныця» обновила меню в поездах «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.