«Укрзалізниця» показала 5 новых купейных вагонов, которые заказали у «Крюковского вагоностроительного завода». Они были куплена за счет государственного бюджета.

Фото опубликованы на официальном канале УЗ в Telegram.

В вагонах есть:

розетки с USB-портами;

держатели для стаканов на столиках;

энергосберегающее освещение;

кнопки вызова проводника во всех купе и туалетах;

кулеры с горячей и холодной водой;

купе оборудованы системой сигнализации – на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника;

отсутствуют нижние ларцы, то есть под полками больше места для багажа;

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

стол для пеленания;

обшивка полок изготовлена ​​из износостойких материалов;

в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания.