На прилавках украинских магазинов все чаще можно встретить подделку, которую выдают за сливочное масло. При этом фальшивое масло пытаются еще продать по высокой цене, мотивируя это высоким процентом жирности, который якобы гарантирует, что это настоящее масло.

Как пишет agrotrend, под маркой сливочного масла с высокой жирностью зачастую продают обычный спред.

Чем отличается сливочное масло от спреда?

Не процентом жирности. Продукт может иметь очень высокую жирность, но при этом оставаться спредом. Помните, спред – это продукт, в котором часть молочных жиров заменена растительными (зачастую пальмовое масло).

Что важно, за счет такой замены продукт должен быть гораздо дешевле. Однако производители или реализаторы, зная об этом, пытаются продать его по цене масла, ведь многие полагают, что только продукт с высоким содержанием жира, от 82% и выше, может быть настоящим сливочным маслом.

Даже не очень жирный продукт может быть натуральным сливочным маслом, равно как и продукт с жирностью 82% может им не быть.

Состав натурального сливочного масла

В составе могут быть цельное коровье молоко, сливки, обезжиренное и сухое молоко, подсырные сливки и масленка. Кроме того, в нем могут быть: соль, красители аннато и бета-каротин, ретинол и питьевая вода. Никаких растительных примесей в нем быть не должно.

Какой процент жира может быть в сливочном масле?

В нем могут быть разные проценты жира, однако весь этот жир должен быть исключительно молочного происхождения.

В зависимости от процента жира сливочное масло может быть следующим:

«Бутербродное» – от 61,5% до 72,4%;

«Крестьянское» — от 72,5% до 79,9%;

«Экстра» – от 80% до 85% жира.

Вегетарианцев в современном мире сейчас много. Поэтому на рынке можно найти много альтернативных продуктов, являющихся заменителями мяса. Однако ученые обнаружили невероятный продукт, который заменит сало вегетарианцам.

Не все продукты подходят для утренней трапезы, поскольку они могут отрицательно влиять на пустой желудок. Это приводит к раздражению слизистой, вызывает изжогу, нарушению кислотно-щелочного баланса. Медики утверждают, что завтрак – запас энергии на весь день и источник здоровья и хорошего настроения.