В приложении и на государственном портале "Действие" всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова. "Приложением Действие пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро — за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти", — написал он.