В ночь на 1 ноября в районе села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области произошла авария, в которой погибли водитель и трое детей.

Как сообщили в ГСЧС Кировоградской области, авария произошла на автодороге Н-23 «Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье». Правоохранители добавляли, что 46-летний водитель KIA Sportage совершал обгон авто и в этот момент столкнулся на встречной полосе с грузовиком Renault. Водитель и три пассажира КИА в возрасте 12, 14 и 16 лет погибли на месте. Все они жители города Кривой Рог.

В СМИ сообщили, что за рулем был тренер по кекусинкай (карате) Руслан Тодорашко с тремя своими воспитанниками возвращался с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Открыто производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло гибель нескольких человек»). Наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Как пишет Обозреватель, за рулем был 46-летний тренер Руслан Тодорашко, рядом с ним на пассажирском сидении – 16-летний Данил Перец. На заднем находились 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник.

Водитель фуры, 39-летний Михаил Тиндяков, рассказал, что пытался избежать столкновения, но это, увы, не удалось.

«Я двигался в сторону Кропивницкого, навстречу мне шли две машины. Одна из них сделала резкий маневр и пошла по моей обочине. Мне некуда было деться, а по его полосе шла другая машина… Перед самым столкновением водитель KIA вырвал с обочины автомобиль и стал возвращаться в свою полосу, но было поздно», – объяснил мужчина.

По предположению водителя грузового автомобиля, водитель KIA или зазевался, или заснул, а может хотел обогнать впереди идущую машину.

У водителя фуры травмирован глаз, но не в результате аварии. Оказалось, на него набросились родители погибших детей.

«Все трое погибших детей были воспитанниками нашей школы. Они возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице. Руслан – опытный тренер, воспитал много спортсменов, среди них и мастера спорта, и кандидаты. Детки очень хорошие…Очень тяжело», – рассказали в администрации школы.

В ДЮСШ также добавили, что Анастасия Улитко заняла первое место на чемпионате и очень хотела домой, чтобы отпраздновать победу.

16-летний Данил Перец, несмотря на юный возраст, уже был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но и сам не прекращал выступать.

Еще один погибший в ДТП – Артем Куропятник. За несколько часов до аварии юный каратист написал на своей странице в Instagram, что проиграл чемпионат Украины.

Президент Национальной федерации каратэ Александр Гончаренко рассказал, что по его информации Руслан Тодорашко заснул за рулем.

«Такая трагедия случилась… Заснул за рулем и вылетел на встречку… Хороший был человек. Руслан – судья международной категории, подготовил призеров чемпионата Европы. Мы готовимся выезжать в Кривой Рог, завтра будут похороны», – сообщил Гончаренко.

Ранее адвокат Богдан Кушнир сообщил, что есть опасность, что несовершеннолетний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, избежит наказания, если к нему не будет приковано общественное внимание.

Как сообщалось ранее, дочь погибшего в харьковском ДТП Игоря Носова Анастасия сказала, что родители 16-летнего Николая Харьковского даже не извинились перед ее семьей. Одновременно с этим 16-летняя Елизавета Дусик, которая на момент ДТП находилась в Infiniti, дала показания в полиции.

Ранее в СМИ была информация, что отец 16-летнего Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке.