Полиция Польши задержала украинца, перевозившего 11 нелегальных мигрантов из Ирана. 24-летний водитель был арестован на два месяца. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polsat News. Отмечается, что мужчину задержали в городе Бельск-Подляский, расположенном в 30 километрах от границы с Беларусью. "За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, нелегально находившихся в Польше", – отмечает пресс-служба полиции. Согласно данным правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. По словам задержанного, автомобиль он одолжил у друга. Суд арестовал украинца на два месяца. Кроме обвинений в организации нелегального пересечения границы, 24-летний мужчина будет отвечать за вождение без прав и превышение количества пассажиров в авто.