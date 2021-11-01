Сегодня из-за аварии на трубопроводе в Болгарии без поставок газа остались Венгрия и Сербия. Украина предлагает транзитные мощности для минимизации последствий для потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона. "Утром 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz сообщил об остановке транспортировки природного газа в Сербию и Венгрию из-за разрыва нового газопровода – продолжения "Турецкого потока", – отметил он. По его словам, в таких случаях важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, как у украинской ГТС. "По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа в Венгрию через Украину не проходит с 1 октября. Оператор ГТС готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии", — добавил Макогон. Напомним, ранее сообщалось, что в результате подписания прямого контракта между Венгрией и Россией на поставку газа Украина потеряла около 4,5 млрд кубометров транзита.