Президент Владимир Зеленский провел разговор с пока еще канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча лидеров государств состоялась на полях экологического саммита в Глазго. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу украинского президента. В повестке переговоров Зеленского с Меркель, среди прочего, был вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе. "В ходе встречи в Глазго с Меркель обсудили текущую ситуацию в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути ее преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", — рассказал президент после встречи. Напомним, накануне Меркель об Украине говорил президент США Джо Байден. Лидеры государства говорили об энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока-2".