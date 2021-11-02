Немецкий Христианско-демократический союз (ХДС), впервые за многие годы потерявший власть в Германии, получит нового лидера. Ожидается, что преемник Армина Лашета будет избран до конца января 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. По данным издания, все должно проясниться после 21 и 22 января, когда съезд партии в Ганновере официально изберет новое руководство. Spiegel отмечает, что президиум и Федеральная исполнительная коллегия ХДС согласовали эту дату на своих заседаниях во вторник. На сегодняшний день обсуждаются несколько кандидатур. Среди них – бывший лидер парламентской группы ХДС Фридрих Мерц, бывший министр окружающей среды Норберт Реттген, министр здравоохранения Йенс Шпан и нынешний лидер парламентской группы Ральф Бринкхаус. Напомним, позиции Лашета пошатнулись после того, что ХДС занял всего лишь второе место на выборах в Бундестаг. Преемник Ангелы Меркель уже сам заявил о готовности к отставке.