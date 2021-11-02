Пенсионный фонд Украины 2 ноября 2021 года, согласно утвержденному графику, приступил к финансированию пенсий за месяц. В первый день перечислено 0,6 млрд. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФУ). "Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", — говорится в сообщении. Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 октября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. Всего за октябрь 2021 года на пенсии направлено 43,8 млрд. гривен, что больше, чем в сентябре (43,4 млрд. гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд. гривен). Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%.