Об издевательствах над маленькими детьми в украинской многодетной семье стало известно случайно. Семья попросила помочь младшему сыночку Юрчику, который испытывает проблемы со здоровьем, потому что родился преждевременно — на 26-й неделе беременности. Что именно там творится, когда дверь закрыта – читайте ниже в материале Styler. Правда о жизни малышей в семье уплыла в эфире шоу "Реальная жизнь", выходящего на телеканале LIVE. Избил ребенка в больницу Прямо в студии выяснилось, что нынешний муж героини по имени Маргарита избивает ее детей от предыдущих браков. Однажды мужчина настолько сильно избил старшую дочь, что она попала в больницу. На этот случай никак не отреагировала ни полиция, ни социальные службы. "Даже по факту получения телесных повреждений уголовное производство должно быть внесено в реестр досудебных расследований. Независимо от того, будет ли, как законный представитель, поддерживать обвинение или нет, они должны продолжить досудебное следствие и установить, при каких обстоятельствах ребенок получил эти телесные — комментирует ситуацию один из экспертов студии. Муж говорит, что жену поддерживает морально, а девочку лишь немного проучил. Сам же мужчина утверждает, что он помогает жене моральной поддержкой, а девочке "просто усыпал пояском". С детьми пообщалась психолог проекта Виктория. Она рассказала, что во время съемок почувствовала перегар от мужчины, потому расспросила администраторов проекта о поведении героев. На рецепции гостиницы, где жили супруги, пожаловались на то, что пара всю ночь ссорилась. Об эмоциональном состоянии детей в этой семье она отметила, что девочка мечтает о нормальной семье, дети замирают, потому что у них нет выхода из этой ситуации. Смотрите ниже на видео о том, что происходит в проблемной семье: Шоу "Реальная жизнь" выходит в эфир по понедельникам, в 21:30, на телеканале LIVE. Ранее психолог рассказала, как распознать абьюзера в отношениях и быстро от него убежать.