Верховная рада поддержала передачу права отменять решение центральных органов власти от ОАСК в Верховный суд. Документ в первом чтении поддержали 254 депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета 2 ноября, которое транслировалось на Youtube. Президентским проектом закона №5067 предлагается определить, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудные дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабинета министров, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, предлагается исключить соответствующие категории дел по исключительной подсудности Окружного административного суда Киева (ОАСК). Согласно документу, рассмотрение административных дел о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета министров осуществляется Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее пяти судей. Административные дела по законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ рассматриваются Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее трех судей. Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам есть Большая палата Верховного суда. Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины. Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий ОАСК предлагает лишить его права рассматривать дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.