Мэрия Львова готова возобновить обучение в школах в очном режиме. Однако для этого необходимо, чтобы стабилизировалась ситуация с коронавирусом, и все работники образовательных учреждений получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового. "Мы готовы возобновить обучение в очном режиме, как только Динамика госпитализаций стабилизируется", – написал он в Facebook. При этом мэр отметил, что правила "красной" зоны карантина никто не отменял. Поэтому, по его словам, все учебные заведения Львова должны быть готовы к возобновлению очного формата обучения на 100%. "Это означает, что все работники школ должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины. Это единственное условие, при котором мы сможем восстановить нормальный учебный процесс", — добавил Садовый. Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина. С этой даты школы города переведены на дистанционное обучение.