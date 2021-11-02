Вслед за SpaceX, компания Amazon, принадлежащая предпринимателю Джеффу Безосу, также планирует покрыть мир сетью. Уже в 2022 году запустят первые два прототипа интернет-спутников Kuiper. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge. Оба прототипа спутников, получивших названия KuiperSat-1 и KuiperSat-2, будут запущены в космос с помощью ракеты RS1. В настоящее время она находится в стадии разработки в Калифорнии.

В общей сложности компания планирует вывести на орбиту 3236 спутников в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить всю Землю широкополосным доступом в интернет. Это сродни концепции SpaceX Starlink, впрочем компания Илона Маска уже запустила 1700 аппаратов.

Отмечается, что прототипы будут работать на высоте 590 км. Amazon будет проверять их способность соединяться с четырьмя пользовательскими терминалами Kuiper и станцией, расположенной в Техасе.

После проверки наземных технологий компания заявила, что скорость ее интернета составляет до 400 Мбит/с, когда Starlink, со своей стороны, рекламирует скорость от 100 до 200 Мбит/с.