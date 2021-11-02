Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко планирует потратить 7,6 млрд грн, выделенных на дешевые кредиты, на погашение долгов Государственного ипотечного учреждения. Часть из них не обеспечена государством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Апострофа". Как известно, для финансирования проектов "Укрфинжилля", которое будет выдавать ипотечные кредиты под 7% и жилье в лизинг под 5%, было предложено увеличить его капитал до 20 млрд грн, для чего правительство выпустило целевые облигации. Однако из 20 млрд грн, согласно данным Минфина, лишь часть денег уйдет на поддержку семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На собственно ипотечные программы будет направлено 4,9 млрд грн., на лизинговые – 7,3 млрд грн. Еще 7,6 млрд грн предполагается направить на погашение долгов ГИУ, 0,2 млрд грн – на операционные расходы офиса. Издание отмечает, что 3,1 млрд грн задолженности ГИУ, которые планируется погасить за счет ОВГЗ, не гарантировано государством, то есть гасить его за счет капитала "УФЖ" как минимум преждевременно. "Основной объем долгов, которые нужно погасить ГИУ, приходится на 2029-2030 годы (1,8 млрд грн), таким образом их можно было бы гасить за счет доходов будущих периодов, если бы решено было оставить учреждение как отдельную структуру, а программы "УФЖ "запустить параллельно", — отмечают авторы. Ранее издание уже писало о нежелании Минфина осуществлять целевой выпуск облигаций для "Укрфинжилища". Связывали это с возможным желанием ведомства привлечь застройщиков в партнерскую программу. Напомним, владельцами основной части долга ГИУ являются Национальный банк, государственные и коммерческие банки. Дефолт по облигациям был допущен из-за того, что около 3,5 млрд грн ГИУ застряли как обанкротившийся депозит в "Дельта банк", из них Фонд гарантирования признал возможность погашения 1,5 млрд грн.