Во вторник, 2 ноября, в центре Львова во время движения автобуса скончался водитель. В результате транспорт въехал в дорожный знак и остановился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ZAXID.NET. Трагедия произошла около 13:40 на улице Чорновила возле ТЦ "Интерсити". У 55-летнего водителя автобуса №47а случился сердечный приступ. Транспорт с пассажирами резко выехал на тротуар и снес несколько столбов. Но в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. По данным Львовского коммунального АТП-1, которое обслуживает этот автобус, за рулем транспортного средства находился житель Львова. Пассажиры стали оказывать ему первую медицинскую помощь до приезда врачей. А потом спасти жизнь мужчины пытались медики скорой помощи. Однако водителю автобуса помочь не удалось – он скончался на месте.

Фото: во Львове за рулем скончался водитель автобуса (Varta 1) Напомним, 2 ноября в полицию Львова поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ King Cross Leopolis и ТЦ "ИнтерСити", а также ТИК "Южный".